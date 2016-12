Stichting ARK: 'Geef wisenten wat meer tijd'

NIJMEGEN/ UDEN - Als het aan ARK Natuurontwikkeling ligt, blijven de wisenten in de Maashorst. Volgens Leo Linnartz, verantwoordelijk voor het wisentenproject, moeten er wel meer 'tussenstappen' worden genomen op weg naar het vrijlaten van de wisenten dan eerder voorzien.

„We waren al wel van plan het vergroten van het gebied voor de wisenten in fases te laten verlopen, maar we zullen daarvoor nog meer tijd moeten nemen”, constateert Linnartz na de negen maanden dat de dieren nu in de Maashorst lopen.

Vroeg

Belangrijke reden daarvoor zijn de twee incidenten die in september plaatsvonden met een wisentstier. Het dier beet een ranger en twee weken later stormde de wisent op een hek af waar een man had staan kijken. De stier werd gedood. „Er is altijd de keuze of de wisenten kunnen blijven of niet, maar wij vinden het daarvoor veel te vroeg”, zegt Linnartz.

Gedrag

„Een wisent heeft zich misdragen naar een 'hardloper' die veel te dichtbij kwam. Uiteindelijk heeft die wisent dat met de dood moeten bekopen, omdat hij zich blijvend misdroeg. We hebben nu een rustige kudde zoals voorheen en zoals we dat van andere terreinen kennen. Wel hebben de gedragsonderzoeken vertraging opgelopen. Die willen we graag de komende tijd afronden. Zelf veroordelen we niet de hele groep door het gedrag van een individu en we zouden graag zien dat de politiek dat ook niet doet. Maar uiteindelijk gaat het bestuur van de Maashorst over de beslissing of de wisenten mogen blijven.”

Wengebied

Linnartz wil graag dat het fietspad op de Zevenhuizerweg in de Maashorst weer opengaat voor fietsers. De weg is sinds maart afgesloten, omdat die in het wengebied van de wisenten ligt. Volgens Linnartz kan het fietspad weer open, mits de inrichting van de Zevenhuizerweg wordt aangepakt. Dat betekent dat fietsers voor het eerst in het gebied mogen komen waar de wisenten grazen.