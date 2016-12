article

MILL - In een tuinhuis bij een woning aan de Achterdijk in Mill is dinsdagmiddag omstreeks 16.00 uur brand uitgebroken. Bij de brand raakte niemand gewond.

Tuinhuisje vliegt in brand in Mill

