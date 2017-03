Martijn van Dam: Wet veedichte gebieden snel naar Tweede Kamer

DEURNE - Om de leefbaarheid en de volksgezondheid in veedichte gebieden te waarborgen, dient staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam (PvdA) nog voor de zomer de Wet veedichte gebieden in bij de Tweede Kamer (Eerder bekend als de wet dieraantallen).

Van Dam zei dat donderdag in een gesprek met het Eindhovens Dagblad, voorafgaand aan zijn deelname later in de avond aan een discussie over de relatie tussen volksgezondheid en intensieve veehouderij in Deurne.

Grens stellen

De Wet veedichte gebieden geeft provinciebesturen de bevoegdheid om een grens te stellen aan het aantal dieren in een gebied of op een specifieke locatie. Daar is volgens hem grote behoefte aan, want dat instrument hebben provincies nu niet.

Van Dam: ,,Ik heb achter de schermen al veel gesproken met gedeputeerden. Ik zie in Brabant, waar het CDA niet in het college van gedeputeerden zit, dat er behoefte is aan deze wet. In Gelderland, waar het CDA wel het landbouwbeleid bepaalt, verzet men zich. Ze willen de bevoegdheden die de wet hen biedt niet hebben. Dat vind ik vreemd." Hiermee deelt Van Dam een sneer uit naar het CDA, dat van oudsher pal staat voor de belangen van agrariërs.

Oog voor leefbaarheid

Van Dam, die vanaf woensdag demissionair is, vertrouwt erop dat ook in een nieuwe samenstelling de Tweede Kamer oog zal hebben voor de leefbaarheid op het platteland. Die staat volgens hem onder druk door de groei van grote veehouderijen. Het gaat hem daarbij niet alleen om gezondheid van burgers, maar ook om stankoverlast en horizonvervuiling veroorzaakt door grote stallen.