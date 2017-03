Mes in Gelderse bedrijventerreinen: 150 hectare geschrapt

ARNHEM - In de regio Arnhem-Nijmegen gaat het mes in de voorraad aan bedrijventerreinen. Er wordt voor 150 hectare geschrapt. De hardste klappen vallen in Lingewaard (Bemmel, Huissen) en in de gemeente Zevenaar.

Ook veel plannen voor grote bouwmarkten en weidewinkels zullen niet doorgaan. Nieuwe kantoren kunnen bijna alleen nog bij de stations van Arnhem en Nijmegen komen. Andere locaties worden geschrapt. De gemeenten zullen miljoenenverliezen moeten accepteren. Ook particuliere grondeigenaren ontkomen niet aan verliezen.

Negentien gemeenten

Dat staat in het plan Ruimte voor Economische Ontwikkeling dat maandag openbaar is geworden. Dat plan is gemaakt door de wethouders van de negentien gemeenten en gedeputeerde Scheffer. Als gemeenten het plan wegstemmen, wil de provincie ingrijpen.

Minder behoefte aan grond

Volledig scherm De Velperweg in Arnhem moet een typische kantorenstraat blijven. © Gerard Burgers Volgens dit plan moet 150 hectare grond een andere bestemming krijgen, veelal een agrarische. De grond wordt daardoor minder waard. Ongeveer 50 hectare is in handen van particulieren. Om te voorkomen dat de gemeenten hen planschadevergoeding moeten betalen, krijgen die particulieren (en ook de gemeenten) nog tot 2020 de tijd om de grond alsnog aan bedrijven te verkopen. Door de economische crisis die in 2008 uitbrak, is er veel minder behoefte aan grond dan voorheen gedacht werd. Veel terreinen zijn niet interessant, vindt het bedrijfsleven.

Bouwmarkten

De situatie rond de weidewinkels ligt wat ingewikkelder. De gemeenten willen ook daar paal en perk aan uitbreiding stellen, maar er zijn veel ingewikkelde kwesties, zegt de Arnhemse wethouder Ron König, die het overleg over het nieuwe plan leidde. Over die onderwerpen moet nog doorgepraat worden. Toch is er al een rode lijst met te schrappen plannen. Daarop staan plannen voor twee bouwmarkten in Arnhem en een plan voor een grote vestiging van bouwmarkt Van Cranendonk in Beuningen gaat niet door. Tegen een bouwmarkt in Ressen (gemeente Nijmegen) wordt niet langer keihard nee gezegd.

Kantoren

In de regio staan al veel kantoren leeg. Toch is er nog wel wat ruimte voor uitbreiding. Dat is niet goed, vinden de gemeenten. Rondom de stations van Arnhem en Nijmegen mogen nog wel nieuwe kantoren komen en ook de Velperweg in Arnhem moet een typische kantorenstraat blijven. De Brabantse Poort in Nijmegen is ook een uitverkoren locatie. Elders is er amper nog ruimte. Twee grote Arnhemse kantorenparken (Gelderse Poort en Kronenburg) wacht een slechte toekomst volgens deskundigen.

Te schrappen industrieterreinen:

• Arnhem Het Broek 1,6 ha

• Arnhem Merwedeterrein 3,4 ha

• Beuningen Schoenaker beide 8,5 ha

• Duiven Seingraaf 11,2 ha

• Lingewaard Agropark 9,1 ha

• Lingewaard Pannenhuis II G 9,6 ha

• Mook en Middelaar 4,3 ha

• Rijnwaarden Spijksedijk P 9,3 ha

• Zevenaar 7poort G 49,6 ha*