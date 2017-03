Moeder haalt zelf baby uit haar buik na keizersnede

Trend

Bijzonder

In dit geval had de moeder na een eerdere ervaring er om gevraagd haar kindje zelf te mogen halen. ,,Daar hebben we graag gehoor aangegeven,” zegt Deurloo. Hij noemt het een bijzonder mooie ervaring, ook voor het operatieteam dat even stil viel, nadat de moeder de baby geheel volgens plan aan haar borst sloot. ,,Alles verliep goed. Het kind liet meteen luid en duidelijk van zich horen.”



Studie

De bijzondere bevalling vereiste wel de nodige extra voorbereiding. ,,Het was nog best lastig omdat er in Nederland zo ver ik weet geen ervaring mee is. We hebben literatuur en studies uit het buitenland geraadpleegd en een plan gemaakt. Van belang was vooral hoe we de steriliteit konden handhaven en dat is best een uitdaging als moeder met haar handen in het operatiegebied komt'', zegt Deurloo.