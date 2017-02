Zelfs vanuit Ede is tanken over de grens nog (nèt) voordeliger

REGIO - Het is anderhalf jaar geleden dat we zo veel moesten betalen voor benzine als nu. De teller staat momenteel op 1,69 euro voor een liter Euro95. In Duitsland en België is benzine aanzienlijk goedkoper. Maar vanuit welke Gelderse plaatsen is het nou rendabel om de grens over te steken en te tanken?