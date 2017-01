article

GROESBEEK - Een passagiere van een auto is zaterdgamiddag gewond geraakt, toen de auto waarin zij zat tegen een boom was gegleden op de Cranenburgsestraat in Groesbeek. De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd.

Auto glijdt tegen boom op Cranenburgsestraat in Groesbeek

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/berg-en-dal/auto-glijdt-tegen-boom-op-cranenburgsestraat-in-groesbeek-1.6817995

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6818001.1483816487!image/image-6818001.jpg

Groesbeek,Ongeval

Berg en Dal