Duizenden kaarsjes op Canadese militaire begraafplaats (fotoserie)

GROESBEEK - Het was de eerste editie van wat een traditie moet worden. Op de Canadese militaire begraafplaats in Groesbeek herdachten liefst 660 mensen zaterdagavond de 2.619 gesneuvelde militairen die er begraven liggen. Bij ieder graf werd een kaarsje neergezet door kinderen uit de gemeente Berg en Dal.

De begraafplaats ligt op de top van een heuvel, waardoor de wind zaterdagavond de grootste tegenstander bleek. Veel kaarsjes waaiden uit, waardoor er een hele stoet volwassenen (er waren 80 vrijwilligers) met aanstekers achter de kinderen aanliep, om de kaarsjes opnieuw aan te steken. De organisatie had geen budget om klepjes te kopen voor op de kaarsjes.

Traditie

Organisator Bert Eikelenboom uit Groesbeek is vastbesloten een traditie te maken van de herdenking en het aansteken van de kaarsjes. Voor de jongens die Nederland vrijgevochten hebben.

„Als ik me omdraai en al die lichten zie: tranentrekkend. In Holten is het al langer een traditie op de Canadese begraafplaats. In het ideale scenario gaan we een samenwerking aan met scholen uit de gemeente, om veel kinderen bewust te maken. Wij gaan ervoor zorgen dat dit ieder jaar opnieuw gebeurt.”

Bekijk hieronder een fotoserie van fotograaf Flip Franssen. Leest u dit artikel in de app? Klik dan HIER voor de reportage.