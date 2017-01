Koud? Honden duiken gewoon de Rijn in (fotoserie)

MILLINGEN - De watertemperatuur van de Rijn was 3 graden boven nul, buiten vroor het licht. Maar voor de meeste honden die zaterdagmiddag op de traditionele nieuwjaarsduik in Millingen waren afgekomen, was dat geen enkel probleem. De meeste sprongen zonder schroom in en door het water.

Vooraf was het nog een beetje onzeker of de duik wel door zou gaan. Organisatrice Erika Smits had voor de zekerheid een opblaasbadje klaargezet van een meter in omtrek, maar daar keek geen van de viervoeters naar om. Ze wilden spelen op het strand van de Rijn en door het water springen. Ook de handdoekjes die klaarlagen, bleven vrijwel ongebruikt.

Ambulances

Er waren twee Dierenambulances present, maar dat was vooral omdat de opbrengst van de duik bestemd is voor de Dierenambulance in Nijmegen. „Honden weten zelf het beste of ze het water in kunnen”, zei een van de medewerkers.

„We komen hier iedere dag en meestal gaat ze ook het water in”, bevestigt het baasje van dalmatiër Jane.