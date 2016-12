Nederlanders kopen massaal vuurwerk in Duitsland (video)

KRANENBURG/WYLER - Veel inwoners uit grensplaatsen bij Duitsland zijn vandaag bij de oosterburen om vuurwerk in te slaan. Voor de Aldi in Kranenburg stond een enorme rij en ook bij de Vuurwerkstunthal in Wyler was het gigantisch druk.

Net als in Nederland is de verkoop van vuurwerk vandaag ook in Duitsland gestart.

Goedkoper

Vooral de lagere prijs is voor veel Nederlanders de reden om naar de oosterburen te gaan. „Het is heel simpel, ik ga naar Duitsland omdat het stukken goedkoper is. Ik ben zo'n 200 euro kwijt en als ik al dit vuurwerk in Nederland moet kopen, zit ik zo op het dubbele", zegt Jens Janssen (16) uit Druten.

Vuurwerkfile

Vlak voor de supermarkten in Kranenburg was het zelfs zo druk, dat er een file was. En bij de Vuurwerkstunthal in Wyler waren even na het middaguur al twintig artikelen uitverkocht. „Elk jaar ben ik er weer verwonderd over hoe hard het gaat. Ik denk dat de meesten gemiddeld zo'n 100 euro uitgeven aan vuurwerk, maar er zitten extremen tussen van 400 a 500 euro", zegt manager Henk van den Heul.



Rustiger

In Berg en Dal, vlakbij de grens met Duitsland, was het donderdagmiddag bij vuurwerkwinkel Eekhoff een stuk rustiger. „We merken dat veel klanten eerst naar Duitsland gaan en daarna naar ons komen. We onderscheiden ons door een stukje service. We geven niet gewoon wat dozen mee, maar geven er bijvoorbeeld ook veel uitleg bij."