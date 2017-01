article

NIJMEGEN - Het dak van een pand aan de Broerstraat in het centrum van Nijmegen is tijdens de jaarwisseling in brand gevlogen. Gealarmeerde brandweerlieden konden het vuur snel onder controle krijgen. De onderliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Brand op dak in binnenstad Nijmegen, bewoners naar buiten

