Dorpshuis Mook krijgt nieuwe eigenaar

MOOK - Het gemeenschapshuis in Mook krijgt een nieuwe eigenaar en exploitant.

Dit wordt Clara van der Valk, die al 't Trefpunt in Milsbeek en Maldensteijn in Malden uitbaat met haar zoon Ramon van der Meer.

Afspraken

Stichting Centrum Mook en het gemeentebestuur van Mook en Middelaar hebben met Van der Valk afspraken gemaakt over de exploitatie van het dorpshuis. Zo heeft de familie Van der Valk beloofd dat alle verenigingen en andere maatschappelijke organisaties tegen de huidige tarieven gebruik kunnen blijven maken van het gemeenschapshuis. Er wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast.

Gym

Ook is afgesproken dat de leerlingen van de basisschool in Mook er terecht kunnen voor gymnastieklessen. Als de exploitatie niet haalbaar blijkt, gaat het pand terug naar Stichting Centrum Mook. En wanneer deze partij niet meer in beeld is, heeft de gemeente het recht van de eerste koop.

Clara van der Valk zegt blij te zijn dat de overdracht is geregeld. Na een inwerkperiode wil ze het complex moderniseren.