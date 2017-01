Waterschap profiteert van laag waterpeil in de Maas

NIJMEGEN - De lage waterstand op de Maas tussen Sambeek en Grave is ellendig voor veel bedrijven en woonbootbewoners. Maar voor de waterschappen zitten er ook voordelen aan.

„Het water is zo laag dat er stukken dijk en bodem droog komen te liggen, die anders nooit zichtbaar zijn. Een unieke gelegenheid om controles te houden”, zegt Rein Dupont, bestuurder van Waterschap Limburg.

„We kunnen nu delen van dijken en bodem inspecteren op zwakheden. Gewoonlijk moeten we daar duikers voor inschakelen of dure meetapparatuur.”

De waterschapbestuurder verwacht verder voorlopig geen problemen met de waterkeringen of de waterstand.

Weggestroomd

Door het ongeluk vorige week waarbij de stuw in Grave onklaar raakte, is het Maaswater weggestroomd en staat het water in de rivier extreem laag. Om te voorkomen dat de Mookerplas leegloopt, heeft Waterschap Limburg met planken de sluis in het kanaal naar de Mookerplas afgesloten. Deze sluis is gebouwd om het recreatiegebied te beschermen voor hoog water. De sluisdeuren kunnen maar voor één stroomrichting worden afgesloten.

Ook bij Waterschap Aa en Maas verwachten ze geen problemen met de Maasdijken. Woordvoerster Anky Wijdeven: „We onderzoeken wel wat de gevolgen zijn voor het grondwater.”