400 keer overlast van vuurwerk in regio Nijmegen

NIJMEGEN - Het Meldpunt Vuurwerkoverlast noteerde tot gistermiddag 388 meldingen in de wijde regio Nijmegen. Dat is de opbrengst van bijna zeven dagen knallen; de website van het meldpunt ging vorige week zaterdag online.

De vrijdagavond en -nacht is niet in de cijfers meegenomen. Het meldpunt zet namelijk niet alle meldingen meteen op de site, maar filtert eerst spam- en nepmeldingen eruit. Gistermiddag ging het aantal meldingen in Nederland over de 25.000.

Regels

Hoeveel meldingen dat ook zijn, de politie doet er niks mee. Het meldpunt verzamelt alle klachten en biedt die begin januari aan de Tweede Kamer aan. Zo proberen de initiatiefnemers (oorspronkelijk 30 lokale fracties van GroenLinks) de landelijke politiek ertoe aan te zetten de regels rond vuurwerk aan te scherpen.

Hevige knal

De politie komt alleen in actie als zij overlastmeldingen ontvangt. Hoeveel dat er in deze regio tot nu toe zijn, kon de politie gisteren niet zeggen, maar het gaat om 'talloze meldingen'. "En het varieert van een hevige knal tot het aanhoudend gooien van vuurwerk op straat", laat een politiewoordvoerder weten.

Opsporen is lastig, omdat jongeren volgens de woordvoerder vaak in groepjes door wijken lopen en niet duidelijk is wie welk vuurwerk heeft afgestoken. De prioriteit ligt voor de politie bij het handelen in en bezitten van illegaal vuurwerk.

Dukenburg

​In deze regio knalt het volgens het meldpunt het meest in Nijmegen, goed voor 160 meldingen. In de stad rommelt het vooral in Dukenburg, waar 30 keer een melding werd gedaan. Tussen de nieuwbouw van Lent en Oosterhout haalde het meldpunt 22 meldingen op.

Wilt u weten hoeveel klachten er in uw gemeente waren, klik dan op onderstaande kaart.