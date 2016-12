Afval twee weken in kliko én zak

BEEK - Inwoners van de voormalige gemeente Ubbergen kunnen de eerste twee weken van januari hun restafval op twee manieren aan de straat zetten: zoals gebruikelijk in de grijze kliko of in de nieuwe blauwe plastic afvalzak.

In het 'oude Ubbergen' ontstond deze week grote verwarring over het ophalen van het afval vanaf 1 januari.

Blauwe zak

Ubbergen schakelt in het nieuwe jaar over van de grijze kliko op de blauwe plastic zak voor het restafval, zoals dat in de rest van de (nieuwe) gemeente Berg en Dal al gebeurt. De Ubbergenaren verkeerden in de veronderstelling dat ze vanaf maandag (2 januari) dus de plastic blauwe zak moeten gebruiken. Maar die was begin van deze week nog niet overal te koop: bovendien bleek de DAR in januari nog voor de laatste keer de restafval-kliko's te zullen legen.

Extra inzameldagen

In een brief zijn de inwoners daarover door de DAR op de hoogte gebracht. De verwarring ontstond, zo geeft de DAR in een gisteren uitgegeven verklaring toe, omdat daarin 9, 10 en 11 januari als datum genoemd zijn waarop de restafval-kliko's voor de laatste keer geleegd (en gereinigd) zullen worden. Op de afvalkalender op de website van de DAR staan deze data echter niet, want het betreft 'extra inzameldagen'.

Overigens is die afvalkalender op de website voor een deel van de inwoners van Ubbergen nog steeds niet te raadplegen, omdat de computer de postcode niet herkent.

Recapitulerend: de eerste twee weken van januari kunnen zowel kliko als plastic zak aan de straat gezet worden. Op 9, 10 en 11 wordt de restafval-kliko voor de laatste keer geleegd. 'Als een inwoner dus normaal gesproken op een maandag de restafval-kliko aan de straat zet, dan doet hij of zij dat nu ook op maandag 9 januari. Zet je op dinsdag of woensdag je kliko aan de straat: dan nu ook op dinsdag 10 of woensdag 11 januari', aldus de DAR.