NIJMEGEN - Een 52-jarige Nijmegenaar die bij scholen in Nijmegen en omgeving onder andere portemonnees en mobiele telefoons heeft gestolen van personeelsleden, is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot achttien maanden cel. Dat is conform de eis van de officier van justitie.

Anderhalf jaar cel voor insluiper in scholen rond Nijmegen

