Artiesten in 2019 in nieuwe kleedkamers De Vereeniging

NIJMEGEN - Als alles volgens planning verloopt, wordt vanaf medio 2018 gebouwd aan nieuwe kleedkamers, een artiestenfoyer en backstagevoorzieningen van De Vereeniging . Die werkzaamheden spelen zich af aan de achterkant van het rijksmonument, aan de zijde van de Sloetstraat. Nog tot begin 2019 moeten artiesten zich behelpen in de verouderde kleedkamers van het concertgebouw.

„De situatie daar is nu te schandalig voor woorden", vindt interim-directeur Bart Vaessen van het concertgebouw. „De top van de kunst komt naar de Vereeniging, die kunnen we zo niet langer ontvangen."

5 miljoen

Voor de hele operatie is 5 miljoen euro nodig. De gemeente Nijmegen, eigenaar van het pand, betaalt 4 miljoen. De directie van de Vereeniging moet zelf nog 1 miljoen bij elkaar zien te krijgen. Vaessen: "We gaan fondsen werven. Er is al een ontwerpplan en het bestemmingsplan moet aangepast worden."

De werkzaamheden beginnen met de sloop van een deel van het gebouw. Dat gebeurt aan het einde van het seizoen 2017-2018. In de zomer zijn er geen concerten. In het daaropvolgende seizoen moet het programma zoveel mogelijk doorlopen. Het werk moet in ongeveer een half jaar geklaard zijn.

De aanpak van de artiestenzijde van het concertgebouw is de derde fase van de ingrijpende verbouwing en modernisering van het ruim 100 jaar oude gebouw.