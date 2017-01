Beperkt aantal vuurwerkslachtoffers in Nijmegen

NIJMEGEN/BOXMEER - Vijf vuurwerkslachtoffers bij de Nijmeegse ziekenhuizen en nul bij het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.

Het letsel door vuurwerk betrof in de meeste gevallen brandwonden aan handen. Bij het CWZ kwamen twee vuurwerkslachtoffers voor twaalf uur binnen en twee erna. Het was vooral misgegaan bij het aansteken van het vuurwerk, waardoor er brandwonden waren ontstaan aan handen of vingers. Bij het Radboudumc was een man binnengebracht die 'door eigen toedoen' letsel had opgelopen aan het gezicht, zo meldt een woordvoerder. Hij mocht wel weer snel naar huis.

Alcohol

Verder telde het CWZ drie incidenten waar alcohol in het spel was, het Radboudumc zeven. Dit gaat bijvoorbeeld om letsel na valpartijen als gevolg van alcoholgebruik. Bij het Maasziekenhuis Pantein was geen enkel alcoholincident.

Botbreuken

De drie ziekenhuizen waren op oudjaarsdag erg druk geweest met het behandelen van botbreuken als gevolg van de gladheid. Dertig gevallen in het CWZ, tien bij het Radboudumc en acht bij het Maasziekenhuis. In Boxmeer werden vooral ouderen binnengebracht die onderuit waren gegaan.