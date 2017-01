Bewoners De Flet zonder geld voor eten

NIJMEGEN - De bewoners van De Flet van IrisZorg zijn 2017 begonnen zonder geld voor eten. De manager die hun voedingsbijdrage overmaakt, is vertrokken en dit onderdeel van zijn werk is bij de overdracht vergeten.

„De bijdrage wordt gewoon uitbetaald, maar is vertraagd. Normaal gesproken zouden ze die vorige week hebben gehad. Dat wordt in plaats daarvan deze week”, zegt coördinator Elianne Jacobs van opvanglocatie De Hulsen van IrisZorg.

Dagbudget

De Flet aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen telt 29 eenpersoonswooneenheden voor voormalig daklozen en is onderdeel van De Hulsen. Mensen die op de locatie wonen, krijgen eten uit de keuken van IrisZorg. Maar de bewoners van De Flet wonen zelfstandig en krijgen 7,21 euro per dag om eten te kopen. Dit wordt per maand uitbetaald. Alleen nu even niet.

Maaltijden klaargelegd

Om de Fletbewoners te helpen de week door te komen, zijn in de keuken van De Hulsen maaltijden voor hen klaargelegd.