NIJMEGEN - De Stichting Donjon dient volgende week vrijdag de officiële aanvraag in voor de herbouw van de donjon in het Valkhofpark in Nijmegen. Alle bouwtekeningen zijn gereed. De gemeente Nijmegen had eerder ook geëist dat voor het eind van 2016 helderheid zou zijn over de bouwopzet.

Bouwaanvraag herbouw donjon gereed

