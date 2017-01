article

NIJMEGEN - Door kortsluiting in een elektrische deken is een woning aan de Wellenkamp in Nijmegen in de nacht van zondag op maandag vol rook komen te staan. De bewoonster van het pand wist het matras, dat door de kortsluiting ook in brand was gevlogen, zelf te blussen.

Brand in matras door kortsluiting elektrische deken

