Crowdfundingsactie voor Nijmeegse realityster na brand en bedreigingen

NIJMEGEN - Voor de Nijmeegse oudijzerhandelaar Andy Tuasela eindigt 2016 hartstikke beroerd. Zijn vrachtwagen ging voor de derde keer in twee jaar in vlammen op.

Ook is de Nijmegenaar het mikpunt van pesterijen op internet. „Pure afgunst", zegt Tuasela. „Ik laat me niet wegpesten."

Bedreigingen

De politie onderzoekt nu niet alleen de brandstichtingen, maar ook de bedreigingen aan zijn adres via de sociale media, aldus de Nijmegenaar. „Ze gaan het nu als één onderzoek oppakken. Op het politiebureau heb ik dinsdag alles nog eens uitgebreid toegelicht."

Aangestoken

De vrachtwagenbrand van donderdag 23 december in de Ligusterstraat is aangestoken, stelt Tuasela. „De wagen is met benzine overgoten. De hitte van de brand was enorm. Het scheelde weinig of ook de woning van mijn ouders was in brand gevlogen. Ik moet er niet aan denken..."

Jan rijdt rond

Normaal gesproken is de oudijzerboer, de derde generatie in zijn familie, de vrolijkheid zelve. Onderweg naar klanten, toeterde en zwaaide hij er doorgaans op los. Andy verwierf dit jaar bekendheid dankzij zijn realitysoap in het tv-programma Jan rijdt rond op NPO3.

2016 leek een prachtig jaar te worden. Andy Tuasela barst van de ideeën. Hij heeft een eigen online kanaal, RTV Media, waarvoor hij reallifesoaps maakt. Die programma's zijn vooral gericht op het helpen en inspireren van anderen.

Toch beleefden Andy en zijn familie een zeer beroerde kerst. „Dit moet stoppen. Wat jaloezie al niet kan doen", verzucht de Nijmegenaar. De daders moeten gepakt worden, zegt hij. Hij vermoedt dat zijn kwelgeesten uit de buurt komen.

Crowdfundingsactie

De moeder van Andy is via website Dream or Donate een crowdfundingsactie gestart voor een nieuwe vrachtwagen. In vier dagen zijn er dertien donaties gedaan, waarmee er meer dan 5.000 euro is opgehaald.

Andy is intens dankbaar voor de donaties. „Al die ellende die wij nu met ons gezin doorstaan. De vrachtwagen ís mijn bedrijf. Ik wil weer zo snel mogelijk de weg op. Gelukkig zijn er mensen die ons willen helpen. Die bedank ik met heel mijn hart."