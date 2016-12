Dansjuf vecht na inktzwart jaar nog steeds tegen tranen

NIJMEGEN - Lina Domacassé verloor vorig jaar kerst haar man Ottie Doorstam. Een inktzwart jaar volgde. De Nijmeegse salsalerares krabbelde weer overeind. „Huilen helpt niet, zei Ottie altijd."

Nog even wat boodschappen doen, zei Ottie 's middags. En wat cadeautjes. Het is donderdag 24 december, de dag voor Kerstmis 2015. 17.00 uur. Haar man is nog niet thuis. Och, 't is geen man van de klok. 17.30 uur. Geen Ottie.

Verstrooid

Verdorie, denkt Lina Domacassé, waar zit hij toch? Ze wil bellen, maar de telefoon rinkelt al. Het is het ziekenhuis. Ottie ligt in het Radboud. 'Oh, oh, die dromerd', denkt ze, 'vast ergens tegen aangelopen, verstrooid als hij is, en nu zit hij met een gat in zijn hoofd'. Dochters Jami, Zita en nicht Judine vergezellen haar. Nog voordat ze de balie van het ziekenhuis bereiken, spreekt een jonge agente haar aan. „De heer Doorstam is binnengebracht. Hij heeft het niet gered", zegt de politievrouw plompverloren. Lina kijkt haar niet begrijpend aan. „Niet gered? Waar heeft die agent het over?"

Onwel

Als ze na een klein, hels uur bij hem mogen, lijkt Ottie rustig te slapen. Pas dan dringt zijn overlijden door. Haar Ottie komt nooit meer thuis. Een gescheurde aorta werd hem in een oogwenk fataal. Onwel geworden was hij op de achterbank van de auto gaan liggen. Een fietser bood nog haar hulp aan. Hij was er al niet meer.

Bomvol

Kerst 2015 is de zwartste ooit. Op 30 december brengt ze Ottie weg. De uitvaart van de aimabele, bedachtzame 66-jarige wiskundeleraar en muzikant wordt intens bezocht. Ottie ligt opgebaard in Amanné, haar Carabische dansschool in hartje binnenstad. Het is bomvol. Tot buiten de dansschool staan familieleden, vrienden en kennissen. Vanwege de opstoppingen begeleiden motoragenten de lijkstoet.

Dans

Ottie verzorgde haar toen ze in 2013 doodziek terugkeerde van een vakantie op Curacao, bloedvergiftiging na het verorberen van zalige karkoschelp. Samen met vrienden en familie zorgde Ottie ervoor dat dansschool Amanné in 2005 en 2013 bleef doordraaien. De school is haar reddingsboei. Daar is ze thuis. De hulp van dochter Zita, nicht Judine en hulp Jorge is ongekend. Lesgeven, op de dansvloer staan, maakt gelukkig.

