Drie generaties Freiwald in Nijmeegse kerstcircus

NIJMEGEN - Van grootvader Loetz (56) tot kleindochter Sharon (12). Drie generaties Freiwald staan in de circuspiste. Dit jaar staan ze in Nijmegen voor de zevende editie van het jaarlijkse kerstcircus.

Er werkt ook een aantal artiesten en medewerkers werkt mee. Het is aanpoten met zo'n kleine club. „Maar klein is fijn”, zegt Natascha Freiwald (34) tegelijk. Multitasken is tot een kunst verheven. „Ik ben artiest, dierentrainer, woordvoerder en moeder tegelijk”, vertelt ze.

Familieband

Het circus drijft op de familieband. „In andere families verhuizen kinderen. Ze gaan ergens anders werken. Bij ons is dat niet. Wij zijn altijd samen en hebben een heel sterke band.” Vader Loetz noemt het 'bij elkaar houden van de familie' zelfs de reden om het circus te starten.

Buba

Freiwald trad jarenlang op met Nederlands bekendste olifant, Buba. Maar door het verbod op wilde dieren staat zij nu op stal. De familie heeft tot half januari een ontheffing om met de olifant te mogen reizen. In haar Duitse verblijf werd ze letterlijk ziek van heimwee en dus heeft de familie haar weer opgehaald. Optreden mag wel nog met niet wilde dieren. Zo treden er kamelen, stieren en pony's op in het circus.

Lees het hele verhaal in De Gelderlander van 31 december, of in de online editie.