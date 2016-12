Facebookoproep voor Nieuwjaarsduik bij Lent

NIJMEGEN - Er kan toch gedoken worden op nieuwjaarsdag in de Spiegelwaal bij Lent. Bram Bruggink van evenementenbureau Crevent doet op Facebook de oproep om op 1 januari om 14.00 uur te verzamelen onderaan de trap van de Snelbinder. ‘De duik is gratis, geheel vrijblijvend en op eigen risico’, zet Bruggink er voor de zekerheid bij. Hij heeft geen vergunning aangevraagd.

Vorige week maakte Watersport Nijmegen bekend af te zien van een nieuwjaarsduik op deze locatie. Ook een andere Nieuwjaarsduik, die van Wijchen, is afgelast. „Zonde”, meent Bruggink. „Het is een te mooie plek om niks mee te doen.” Volgens hem zijn de risico’s klein. „We lopen vanaf het strandje het water in. De stroming is beperkt.”

Andere plekken

Liefhebbers die op zoek zijn naar andere locaties, kunnen zondag ook terecht bij café De Viersprong in Batenburg aan de Maas (15.00 u). De jaarlijkse plenspartijen zijn 1 januari verder in Gennep (de Niersjaarsduik, 14.11 u), het Brabantse Mill (recreatieplas De Kuilen, 14.00 u), Arnhem (Rijkerswoerdse Plassen, 12.00 u) en Valburg (Strandpark Slijk-Ewijk, 12.00 u).

Verbouwen

„We zijn aan het verbouwen, alles ligt open in het clubhuis”, verklaart eigenaar Henri Ector van het Waterskicentrum aan de Wijchense Berendonck waarom hij het evenement dit jaar afzegt. „Het is jammer, volgend jaar is iedereen weer welkom.”

„We mogen geen spullen opslaan op het eiland bij de Spiegelwaal”, legt Hans Platenburg van Watersport Nijmegen uit waarom deze het in Nijmegen niet wil organiseren. „Tenten, fietsenstallingen en dranghekken zouden we om 8.00 uur ‘s ochtends moeten vervoeren. Op dat tijdstip krijg je daar geen vrijwilligers voor.”