Ga je de weg op? Voorzichtig, want het is op sommige plekken spekglad

NIJMEGEN - Wie vanochtend de weg op moet, doet er goed aan voorzichtig te zijn. Het KNMI heeft donderdagmorgen code geel uitgegeven vanwege gladheid.De weerswaarschuwing geldt voor heel Nederland, met uitzondering van de waddeneilanden.

In plaatsen van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het op sommige wegen – met name de binnenwegen – spekglad door bevriezing van natte weggedeelten. Volgens het KNMI is de gladheid aan het eind van de ochtend verdwenen.

Heeft u foto's of video's van spekgladde wegen of paden in de regio? Stuur ze op naar online@gelderlander.nl

Op Twitter waarschuwen agenten en gemeenten in de regio weggebruikers goed op te letten.

Let op! Plaatselijk erg glad door ijzel. Al meerdere fietsers onderuit zien gaan in Arnhem — Richard Buyl (@R_Buyl) January 5, 2017

#Overloon/#Oeffelt - Het is weer glad! Pas uw snelheid aan en voorkom ongelukken. Gemeente gewaarschuwd en gaat strooien. pic.twitter.com/vnDrTPulMn — Politie Boxmeer (@PolitieBoxmeer) January 5, 2017