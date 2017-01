Gemeente blaast verhuizing Nijmeegse stadsnomaden af

NIJMEGEN - De Nijmeegse stadsnomaden - een tiental jonge mensen - moeten weg van hun illegale woonplek aan de d'Almarasweg bij het park Brakkenstein. De gemeente ziet ook geen kans hen elders een veilige legale plek voor hun woonwagens aan te bieden.

De stadsnomaden huizen sinds de zomer van 2015 op het voormalige scoutingterrein bij het park.

Vrijwilliger vertrek

Dit terrein is sinds 2013 eigendom van de Radboud Universiteit. Nog deze week is er een overleg tussen de gemeente, de universiteit en stadsnomaden over hun toekomst hier. De woordvoerder van de universiteit verwacht dat de stadsnomaden 'vrijwillig zullen weggaan'.

Veiligheidseisen

Op verzoek van de gemeenteraad heeft Nijmegen bekeken of een verhuizing naar een alternatieve woonplek in de Waalsprong mogelijk is. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat de tenten en woonwagens hier toch niet gelegaliseerd kunnen worden. Ze voldoen niet aan de minimale veiligheidseisen, heeft de Omgevingsdienst ODRN vastgesteld. Ook is aansluiting op het elektra, water en riool niet mogelijk. Bovendien ontbreekt een openbare blusvoorziening. „En ik doe geen concessies aan de veiligheid van de woonplek", benadrukt wethouder Bert Velthuis.