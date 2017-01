Inwoners Lent kunnen eindelijk weer boodschappen doen na brand

LENT/WIJCHEN - Zo'n twintig inwoners uit Lent zijn vrijdagochtend met pendelbusjes naar de Jan Linders in Wijchen gebracht, nadat de vestiging in Lent is afgebrand. Het was voor sommigen voor het eerst dat ze weer boodschappen konden doen na de brand op oudejaarsavond.

Het initiatief van de Lentse supermarkt is vooral bestemd voor inwoners die geen vervoer hebben of slecht ter been zijn.

Voorraad

Voor onder meer Wim Molenaar (60) was het de eerste keer dat hij weer boodschappen kon doen. Omdat hij in een rolstoel zit, kan hij lastig zelfstandig naar de supermarkt. „Familie heb ik hier niet in de buurt wonen, dus voor mij komt deze actie perfect uit. De afgelopen dagen heb ik vooral van de voorraad geleefd die ik nog in huis had. Gelukkig had ik nog veel liggen. Ik ben opgegroeid in een groot gezin, waarin het normaal was om altijd veel in te slaan."

Wennen

Andere mensen die meegingen met de pendelbusjes, hebben zelf geen auto. „En om nu met de fiets helemaal naar Oosterhout of Nijmegen te gaan met deze kou, dat zie ik niet zo zitten. Het is echt wennen dat we niet meer in Lent boodschappen kunnen doen. Je bent het zo gewend om even naar de winkel te gaan", aldus Vanessa Hofmeijer (36).

Noodwinkel

Het is de bedoeling dat de pendelbusjes wekelijks klanten gaan vervoeren, totdat de noodwinkel van Jan Linders in Lent er is. Bij veel animo worden ze vaker ingezet. Hoe lang het nog duurt voor de noodwinkel de deuren opent, is volgens supermarktmanager Marc Schoeber nog niet bekend.