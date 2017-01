Jonge wegpiraat opgepakt met glas whiskey naast zich in auto

NIJMEGEN - Een 22-jarige bestuurder is zaterdagavond opgepakt omdat hij 120 kilometer per uur reed binnen de bebouwde kom. De politie heeft het rijbewijs van de wegpiraat ingetrokken.

De politie kreeg hem in het oog toen hij met hoge snelheid over het Jonkerbosplein reed. Op de Graafseweg besloot wegpiraat er een tandje bij te doen: hij snelde met 120 kilometer per uur over de weg, terwijl de maximale snelheid er op 50 kilometer per uur ligt. Agenten hebben de bestuurder uiteindelijk op de Wolfskuilseweg kunnen aanhouden.

De wegpiraat, een beginnende bestuurder, bleek in de middenconsole van zijn auto een glas whiskey te hebben staan waar hij zo nu en dan een slok uit nam.

Agenten hebben zijn rijbewijs ingenomen.