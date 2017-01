article

1.6820217

NIJMEGEN - Ze doet hem anders nooit af, de ketting met de as van haar oma erin. Maar voor een nek- en schoudermassage bij de Sanadome in Nijmegen moest het wel. En nu is Liana de Ruiter de ketting kwijt.

Liana verliest ketting met as van oma in Sanadome Nijmegen

NIJMEGEN - Ze doet hem anders nooit af, de ketting met de as van haar oma erin. Maar voor een nek- en schoudermassage bij de Sanadome in Nijmegen moest het wel. En nu is Liana de Ruiter de ketting kwijt.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/liana-verliest-ketting-met-as-van-oma-in-sanadome-nijmegen-1.6820217

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6820218.1483961479!image/image-6820218.JPG

Nijmegen,Slachtoffer,Sanadome,ketting,hermes

Nijmegen