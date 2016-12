Liever een dienst in een koude kerk

BEEK - Een meerderheid van de Beekse parochianen zit liever in een grote, koude kerk dan in een kleine warme. Dat blijkt althans uit de enquête die Ineke Huilmand - van stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk - de afgelopen weken gehouden heeft.

Huilmand vroeg 120 betrokken parochianen (koorleden, collectanten et cetera) naar hun mening: 100 van hen spraken een voorkeur voor de grote kerk uit.

Zondagsmis

De kwestie is actueel nu deken Henk Janssen vanaf januari een keer in de maand een zondagsmis wil opdragen in Beek. Janssen overweegt dat in de kleine protestantse kerk te doen. In Leuth gaat hij dat doen in het Kulturhus.

Begin dit jaar werden de kerken van Leuth en Beek gesloten. Het plan was dat gelovigen voortaan op zondag naar de kerk in Ooij zouden gaan. Dat blijkt niet te werken, zo liet deken Janssen recent weten: „De mensen gaan niet een dorp verderop naar de kerk. Dat doet slechts een enkeling.”

Stookkosten

Nu mag de kerk in Beek, na een reddingsactie van parochianen die 60.000 euro opleverde, nog open blijven voor bijzondere diensten. De maandelijkse zondagsmis zou er dus ook plaats kunnen vinden. Maar volgens deken Janssen is de kerk voor die ene maandelijkse dienst niet warm te stoken. De kosten zouden dan niet in verhouding staan tot het aantal bezoekers (enkele tientallen).

Lindsenorgel

Ineke Huilmand van de stichting die de 60 mille bijeenbracht, ziet het anders. „De temperatuur in de grote kerk daalt niet onder de 10 graden. Lager kan niet, want dan zou het befaamde Lindsenorgel ontstemd raken. Het lijkt me dat je eens in de maand wel wat extra kunt stoken om op zondag- ochtend een beetje behaaglijk te zitten. Bovendien: als je het kleine kerkje huurt, kost dat ook geld.”

Meerderheid

Huilmand heeft daarom die enquête gehouden. „De meerderheid kiest ervoor om in de eigen kerk te zitten, ook al is het daar dan niet zo warm”, zo zegt ze. „Dat vinden wij van de stichting ook. We hebben de mensen in Beek om geld gevraagd om de grote kerk open te houden. De mis in de kleine kerk houden, is dan niet te verkopen.”

Gesprek

Volgens Huilmand is het kerkbestuur niet onder de indruk van haar argumenten. Deken Henk Janssen laat weten inmiddels een brief aan de stichting gestuurd te hebben met een uitnodiging voor een gesprek. Dat zal begin januari plaatsvinden. Tot dan wil de deken niet inhoudelijk reageren.