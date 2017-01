article

1.6801724

NIJMEGEN - De politie heeft zondagmorgen rond 01.50 uur een man aangehouden die rondjes aan het rijden was over het Keizer Karelplein in Nijmegen. Volgens getuigen was de auto van de man zichtbaar beschadigd aan de voorkant. De bestuurder van een ME-busje wist de auto van de man klem te rijden.

ME-busje rijdt auto klem op Keizer Karelplein in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft zondagmorgen rond 01.50 uur een man aangehouden die rondjes aan het rijden was over het Keizer Karelplein in Nijmegen. Volgens getuigen was de auto van de man zichtbaar beschadigd aan de voorkant. De bestuurder van een ME-busje wist de auto van de man klem te rijden.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/me-busje-rijdt-auto-klem-op-keizer-karelplein-in-nijmegen-1.6801724

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801731.1483233510!image/image-6801731.JPG

Nijmegen,Aanhouding

Nijmegen