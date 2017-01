Nieuwe reeks rechtszaken rond slachthuis Hilckmann

NIJMEGEN - De rechtszaken tegen het slachthuis Hilckmann gaan ook in 2017 gewoon door. Op woensdag 10 januari eist Nijmegen in een kort geding dat de directie van het slachthuis 'alle stukken overlegt rond de sluiting van het slachthuis en de achtergronden daarvan'.

Het is al de zoveelste confrontatie voor de rechter. Nijmegen heeft tot nu toe alle rechtszaken gewonnen. De rechter heeft Hilckmann ook enkele malen opdracht gegeven alle stukken aan Nijmegen te overhandigen. Bij negeren, zou Hilckmann een boete moeten betalen.

Inzicht

Toch blijft Hilckmann volgens de gemeente weigeren de opdracht van de rechter op te volgen om alle papieren te overleggen. Zo wil de gemeente via bankrekeningen een exact inzicht waar de 21 miljoen euro, die Nijmegen betaalde voor het slachthuis en de verhuizing naar Haps, is heengegaan.

Bodemprocedure

In de loop van februari begint de bodemprocedure tegen Hilckmann. Dan gaat het over de vraag of de 21 miljoen die de gemeente in de zomer van 2015 betaalde, rechtmatig besteed is door het slachthuis. Nijmegen wil een fors deel van die koopsom terug. Hilckmann op zijn beurt vindt dat Nijmegen nog eens ruim 6 miljoen moet betalen. Want de uiteindelijk verkoopdeal ging om een bedrag van 27,6 miljoen euro.

Uitkoopsom

Die laatste 6,6 miljoen zou Nijmegen pas na de verhuizing naar de nieuwbouw in Haps betalen. Die nieuwbouw werd afgeblazen en Hilckmann sloot de poorten in Nijmegen. De directie van Hilckmann zegt recht te hebben op het volledige bedrag van 27,6 miljoen. „Dat was de uitkoopsom voor het slachthuis aan de Waal”, zegt woordvoerder Peter de Haan.