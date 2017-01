Nijmeegse Krista is plotsklaps miljonair

NIJMEGEN - Krista uit de Nijmeegse Voorstadslaan kan haar geluk niet op. In één klap won ze een miljoen euro in de Postcode Loterij.

Quinty Trustfull kwam haar de cheque op nieuwjaarsdag brengen.

Enige speler

Krista is op de postcode 6541 SN de enige speler. Ze hoeft de geldprijs niet met haar buren te delen.

Mooie reis

Krista is van plan een mooie reis maken. Naar Japan of China. Krista: „Tijdens Kerst zaten we al te dromen over het winnen van de Loterij. Geweldig dat dat nu werkelijkheid is geworden! Van het geld willen we een mooie reis naar Japan of China maken. Misschien vliegen we nu wel businessclass!”, zo laat ze weten.