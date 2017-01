Nijmegen krijgt een Smarty-kortingsapp. Is die te mooi om waar te zijn?



NIJMEGEN - Aankoop gedaan? Even een review achterlaten op je app van Smarty en hop, je krijg onmiddellijk 5, 10 of zelfs 20 procent van je aankoopbedrag teruggestort op je Smarty-account. Als beloning voor het achterlaten van je online-review. Jean Lub uit Beuningen gelooft heilig in zijn app Smartyfeedback

Lub (31) bedacht het 'revolutionaire' concept niet zelf. Het komt overwaaien uit Bulgarije en Israël. Vierdaagsefeesten

De eerste zes maanden van het nieuwe jaar moet Smarty worden uitgerold in Nederland, te beginnen in Nijmegen en Amsterdam. „Nog voor de Vierdaagsefeesten moet een groot deel van de Nijmeegse horeca en winkels zijn aangehaakt", zegt Lub. „Smartyfeedback is de eerste app ter wereld waarmee je wordt beloond voor het achterlaten van je review. Iedereen wint, dat is het mooie: de consument, de winkelier, de 'businesspartners' van Smarty (een soort verkopers die winkels, restaurants, advocatenkantoren, nagelstudio's en alles daartussen moeten rekruteren, red.) en Smarty zelf natuurlijk." Kosten

Hoe het werkt? De deelnemende winkelier of restauranthouder betaalt maandelijks abonnementskosten aan Smarty. Volgens Lub gaat om maximaal 99 euro per maand. Daarnaast betaalt de ondernemer een percentage voor de reviews die klanten achterlaten. Hij krijgt daarvoor één-op-één inzage: hij weet voortaan wie zijn klanten zijn – man, vrouw, leeftijd, waar ze vandaan komen –, wat en wanneer ze kopen en vooral: wat ze van zijn service vinden. Via een messenger-service kan hij ook direct communiceren met zijn klant. En via de app krijgen zijn klanten als ze in de buurt van de winkel lopen actuele aanbiedingen op hun telefoon. Scepsis

Deskundigen op het gebied van marketing en feedback erkennen dat reviews waarde hebben in deze wereld, maar zijn ook sceptisch. Of ze zó waardevol zijn dat ondernemers 10 of 20 procent van het aankoopbedrag willen teruggeven betwijfelt Niels Willems, directeur van vergelijkingssite Besteproduct.nl. Bovendien heb je niets aan betaalde reviews, zegt hij. „Ze zijn niet onafhankelijk. Ze zijn bijna altijd positief en inhoudelijk matig." Janny Hoekstra, hoogleraar direct marketing op de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de dataverzameling 'creatief', maar stelt vragen bij de betrouwbaarheid ervan, net als de waarde van de feedback als het de klant vooral om de korting gaat.

Wie verdient en wie betaalt?

Stel: je gaat voor 100 euro uit eten in een bij Smarty aangesloten restaurant dat via Smartyfeedback 5 procent cashback belooft voor het achterlaten van een review. Dan kost dat de restauranthouder, los van maandelijkse abonnementskosten, geen 5, maar 10 euro. 5 euro (de 5 procent) gaat via Smarty direct naar de klant, aldus Smartymanager Jean Lub. De overige 5 euro is voor Smarty. Daarvan is 1,25 procent, in dit rekenvoorbeeld 1,25 euro, voor de ‘businesspartner’ die het restaurant heeft geworven voor Smarty; 1 procent (1 euro) gaat naar het Smarty-moederbedrijf in Bulgarije en 2,75 procent is voor de hoofd-franchisenemer, Lub. Voor hoeveel geld hij zichzelf heeft ingekocht bij Smarty, wil hij niet zeggen. De Smarty- constructie ruikt misschien naar een piramidespel, maar is dat volgens deskundigen die deze krant raadpleegde niet.