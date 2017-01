Nijmegenaren opgepakt voor doodrijden Geffense (22) in Oss

OSS – Drie Nijmegenaren van 21, 28 en 30 jaar zijn opgepakt omdat ze mogelijk betrokken zijn bij een ongeval in nieuwjaarsnacht in Oss, waarbij een 22-jarige vrouw uit Geffen van haar fiets werd gereden. De vrouw is zondag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt een familielid van het slachtoffer.

Anouk Schuurmans uit Geffen fietste in de nacht van zaterdag op zondag over de kruising van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel met de Ruwaardsingel in Oss toen zij werd aangereden door een auto. Ze raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij later op de dag aan haar verwondingen overleden.



Doorgereden

De bestuurder reed na de aanrijding met hoge snelheid weg. Aan de hand van een achtergebleven kentekenplaat kon de politie zondag drie verdachten aanhouden. Het ging om drie Nijmegenaren van 21, 28 en 30 jaar. De mannen zitten nog vast.

De auto waarmee het misdrijf is gepleegd, is maandagochtend in Oss aangetroffen, de auto is voor sporenonderzoek door de politie in beslag genomen.