Ophef over stuiptrekkende vissen in Nijmegen (video)

NIJMEGEN - Ze zouden zonder ingewanden, maar levend zijn aangekomen bij een winkel in Nijmegen. Op een filmpje dat op Facebook is verschenen, is te zien hoe voor consumptie bestemde vissen bewegen, terwijl ze al wel zijn open gesneden en in plastic zijn verpakt.

De video, online gezet door Stichting Sea First, zou zijn gemaakt bij een toko in Nijmegen. De beelden veroorzaken veel ophef en zijn inmiddels meer dan honderd keer gedeeld op Facebook. Drie vragen over de Nijmeegse steuren.

1. Kunnen vissen pijn voelen?

Vissen lijken koud, nat en emotieloos, maar ze voelen wel degelijk pijn, vertelt hoogleraar Aquacultuur en Visserij Johan Verreth van de Universiteit van Wageningen (WUR). „Het is minder duidelijk dan bij zoogdieren en de meningen over pijn bij vissen waren lang verdeeld. Inmiddels is de wetenschappelijke consensus dat ze daadwerkelijk prikkels krijgen, waardoor ze emotionele pijn en stress kunnen ervaren.”

2. Volgens Sea First komen de praktijken uit het filmpje vaker voor. Klopt dat?

Dierenwelzijnsorganisaties zoals Wakker Dier stellen dat veel vissen onverdoofd worden geslacht, waarna hun organen worden verwijderd en ze levend worden ingevroren of gekoeld. Toch lijkt het Verreth sterk dat vissen regelmatig nog levend bij een supermarkt aan komen. „Zeker als het om Europese bedrijven gaat. De industrie is zich steeds beter bewust van dierenwelzijn. Doorgaans worden vissen verdoofd voordat ze worden verwerkt. Wel is men nog op zoek naar de beste manier om vissen hersendood te maken. Bij vee, kan dat bijvoorbeeld door een pin door de kop te schieten, maar bij vissen gaat dat niet zo makkelijk”, aldus Verreth.

3. Op internet verschijnen wel eens filmpjes van vissen die al een tijdje dood zijn, maar alsnog bewegen. Kan dat hier ook aan de hand zijn?

„Daarvoor moet ik het filmpje eerst goed bekijken. Vissen zijn koudbloedig, net als kippen. Daardoor zijn ze minder snel hersendood dan warmbloedige dieren en kunnen stuiptrekkingen na hun dood nog zeker voorkomen. Maar daarbij gaat het niet om dagen na hun dood.”