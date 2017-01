article

NIJMEGEN - De geschorste directeur Arend-Jan Weijsters moet zo snel mogelijk terugkomen in Museum Het Valkhof. Dat schrijft de ondernemingsraad (or) van het museum in een brief aan de raad van toezicht.

Or Valkhof: directeur snel terug, raad van toezicht weg

