NIJMEGEN - Ondanks het slepende financiële conflict voor de rechter is Nijmegen al enige tijd in gesprek met het gestopte slachthuis Hilckmann over het vertrek uit de bedrijfshallen aan de Waalhaven en de overdracht aan de gemeente.

Overleg over vertrek slachthuis Hilckmann bij haven

