Paniek bij Nijmeegse vriendinnen na telefoontje: Je huis staat in de fik

NIJMEGEN - Je bent op een nieuwjaarsfeest en dan krijg je een telefoontje: 'Ben je in de buurt? Je huis staat in de fik'. Het overkwam Lisa Janssen, Lisanne Jansen en Simone van Lier, drie vriendinnen uit Nijmegen. Het drietal deelt een appartement aan de Broerstraat van Nijmegen.

Ja, het is wel even paniek als Lisa Janssen op 1 januari om 01.00 uur uur een telefoontje krijgt dat haar huis in brand staat. Wat moet ze doen? Met de taxi spoorslags terug naar Nijmegen?

Feest

„We waren in Amsterdam, hadden uitgebreid gegeten en geborreld en we zouden net naar een feest gaan", zegt Janssen. „Toen belde de overbuurman uit Nijmegen. 'Ben je in de buurt? Je huis staat in de fik'. Het filmpje dat hij stuurde was het echt heftig: vier brandweerwagens, een politieauto in de straat."

Vuurwerk

In de nieuwjaarsnacht ontstond er brand op het dak. Dat moet door vuurwerk gekomen zijn, denkt Jansen. Ze toont foto's met de restanten op het dak. Deze ochtend heeft ze een paar uur vrij genomen van haar werk. Ook Van Lier komt in de lunchpauze even naar huis. Want er moeten dingen geregeld worden. Twee dakdekkers lopen met rollen dakbedekking op de schouder en een gastankje door hun appartement, het dak op. De elektricien heeft er net voor gezorgd dat de drie bewoonsters weer stroom hebben.

Ze hebben er nog een leuke nieuwjaarsnacht van gemaakt in Amsterdam, vertelt Janssen. Want vrij snel na het alarmerende telefoontje over de brand, wisten ze dat hun huis veilig was, dat er in het appartement geen schade was.

