NIJMEGEN - De brand zaterdagavond bij supermarkt Jan Linders in Lent was het grootste incident in Nijmegen tijdens de jaarwisseling. Samen met de brandweer had de politie het tijdens de jaarwisseling stikdruk met tal van meldingen van kleinere incidentjes.

Politie en brandweer in Nijmegen stikdruk met kleine incidenten

