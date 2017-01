Proef slaagt: help Nijmeegse dakloze eerst aan huis

NIJMEGEN - Mensen die hardnekkig dakloos zijn, steun je het beste door ze eerst aan een eigen onderkomen te helpen.

Met begeleiding. Hulp komt daarna. Housing First heet deze formule, die wereldwijd in opkomst is. Nijmegen doet dit nu bijna twee jaar bij wijze van proef en wil er definitief mee door.

Huurhuisje

Tonnie Louwe leefde meer dan 30 jaar, af en aan, op straat. Hij is de allereerste die door Housing First Nijmegen is ondergebracht. Hierin werken zorgaanbieders ggd, Leger des Heils, Iriszorg en RIBW, woningcorporaties en gemeente samen. Voor Louwe is een huurhuisje met tuin gevonden in Hatert.

Zorgen weg

„Je zorgen zijn weg”, zegt hij. „En de druk dat je moe bent en het nog zolang duurt voordat iedereen weg is en je kunt gaan liggen.”

Wennen

Wennen aan wonen in een huis is niet makkelijk. Housing First is begonnen met vier deelnemers. Op tijd huur betalen en de buurt geen overlast bezorgen zijn eisen waaraan mensen moeten voldoen. Drie deelnemers is dit – met begeleiding – gelukt, onder wie Louwe. Een vierde deelnemer niet, die woning is ontruimd.

Lees zaterdag 31 december meer over dit project in de Nijmegen-editie van de Gelderlander, op papier of digitaal.