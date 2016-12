article

1.6791492

NIJMEGEN - In een nieuwe ziekenhuisvleugel van het academische Radboudumc in Nijmegen komen per 2021 alleen nog maar eenpersoonskamers. 150 bedpatiënten krijgen hun eigen verpleegunit. „Dat is veiliger voor de patiënten. De keuze is mede gemaakt op advies van de afdeling Microbiologie", zegt directeur Bouwzaken René Bleeker.

Radboud krijgt vleugel met eenpersoonskamers

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/radboud-krijgt-vleugel-met-eenpersoonskamers-1.6791492

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.4082987.1408424925!image/image-4082987.jpg

Nijmegen,Bouwplan,Radboud,hermes

Nijmegen