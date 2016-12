article

1.6792596

NIJMEGEN - Rijdende Rechter John Reid is vandaag in Nijmegen om zich te buigen over een burenruzie over een klimop. De rechter heeft donderdagmorgen al naar de klimop gekeken. 's Middags is in Wijnfort Lent vanaf 15.30 uur een zitting waarbij de kemphanen hun verhaal kunnen doen. Onze verslaggever Carolien Gerards is aanwezig en twittert over de ontwikkelingen.

Rijdende Rechter beslecht klimopruzie in Nijmegen (live)

NIJMEGEN - Rijdende Rechter John Reid is vandaag in Nijmegen om zich te buigen over een burenruzie over een klimop. De rechter heeft donderdagmorgen al naar de klimop gekeken. 's Middags is in Wijnfort Lent vanaf 15.30 uur een zitting waarbij de kemphanen hun verhaal kunnen doen. Onze verslaggever Carolien Gerards is aanwezig en twittert over de ontwikkelingen.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/rijdende-rechter-beslecht-klimopruzie-in-nijmegen-live-1.6792596

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.5757661.1456298910!image/image-5757661.jpg

Nijmegen,Burenruzie

Nijmegen