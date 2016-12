Ronald Gits schrijft gedicht over slachtoffers zelfdoding Nijmegen

NIJMEGEN - Chauffeur Overledenenvervoer Ronald Gits heeft als eerbetoon aan nabestaanden en voor zijn eigen verwerking een gedicht geschreven over het familiedrama dat zich 28 november heeft afgespeeld bij de spoorwegovergang aan de Scheidingsweg/Sionsweg in Nijmegen.

Gits is in dienst van uitvaartcentrum Klopper en Kramer in Nijmegen.

Berging

Met zijn werkpartner Theo Hendriks Franssen was hij die dag verantwoordelijk voor het bergen van de lichamen van de moeder en dochter uit Breedeweg bij Groesbeek. Het tweetal had die maandagochtend een einde aan hun leven gemaakt. De gebeurtenis baarde veel opzien.

Ontroerd

Het voorval liet Hendriks Franssens en Gits evenmin onberoerd. Ronald Gits: "Het feit dat twee mensen samen voor de trein springen en ook nog eens hun honden meenemen, hakt erin." Theo Hendriks Franssens: "Ik heb niet eerder meegemaakt dat we na ons werk nog zo vaak op een spoorongeval zijn aangesproken." Gits: "Bij elke zelfdoding markeer je in je hoofd de plek. Kom je er een volgende keer langs, dan weet je wat hier gebeurd is. Dat is in dit geval nog meer dan anders."

In de papieren versie van De Gelderlander van zaterdag 31 december staat een uitvoerig interview met Theo Hendriks Franssen en Ronald Gits. Ze vertellen over hun ervaringen op die fatale dag.

Het gedicht:

Tragisch dat mensen en dieren sterven

Voor sommigen een ware beproeving

Voor de ander een verlossing

Ik zie wat jullie gedaan hebben

Maar niet de beweegredenen

Bedroefd om getuige te zijn

Zonder kritiek of vooroordeel

Want alle waarom heeft een daarom

Mijn handen zochten jullie op het spoor

Moeder, dochter en honden

Ik tilde jullie op

Niet met mijn handen

Maar met mijn hart

Stuk voor stuk

Legde ik jullie dicht bij elkaar

Misschien dichterbij dan ooit te voren

Ik droeg jullie lichamen weg

Op weg naar nog niet wetende nabestaanden

Jullie zijn verlost

Maar wie bevrijdt deze mensen

Van de last en vragen die achterblijven

Mijn hart en gedachten zijn bij jullie

Steun en troost voor allen