Scheve woonboten in Nijmegen door ongeval met tanker bij Grave

NIJMEGEN - Een aantal woonboten die zijn aangemeerd in het Maas-Waalkanaal in Nijmegen hangen zo scheef, dat de bewoners hebben moeten uitwijken naar een hotel.

Zo'n tien woonboten liggen voor de helft op het droge. Oorzaak is het lage water. Het waterpeil is sinds gisteravond minstens 1,5 meter gezakt in het kanaal. Dat gebeurde, nadat een tanker de stuw bij Grave ramde. Daardoor liepen Maas en Maas-Waalkanaal in hoog tempo 'leeg'. Met als gevolg de scheefgezakte boten bij de Oostkanaalhaven in Nijmegen.

Wakker geschrokken

Onduidelijk is nog of de boten veel schade hebben opgelopen. Onderzoek moet dat nog uitwijzen. Verzekeringsagenten zijn al de hele dag in de weer om schades op te nemen. Bewoners werden vannacht wakker van vallende spullen als gevolg van het scheef zakken van de boot. „Mijn laptop is nu onbruikbaar", aldus Esther Stofberg van woonboot Bon Bini.

Inmiddels blijft de waterstand op hetzelfde niveau. Onbekend is hoelang de lage waterstand in het Maas-Waalkanaal nog zal blijven.