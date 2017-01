Schultz ziet met eigen ogen kwetsbaarheid waterweg

NIJMEGEN/ GRAVE- Een infrastructurele ramp wil minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het niet noemen, de aanvaring op de Maas en de gevolgen daarvan. „Maar een vreselijke situatie is het natuurlijk wel", zo zei ze bij een bezoek aan gedupeerde woonbooteigenaren, donderdag in Nijmegen. „Sommige woonboten aan de Maas zijn onbewoonbaar verklaard, die mensen zijn gewoon hun huis kwijt. Dat heeft een enorme impact."

In de woonboten in het Maas-Waalkanaal lagen vooral spullen ondersteboven, en was huisraad beschadigd, zo zag Schultz. „In één van de woonboten was het keukenblok helemaal losgekomen."

Helikopter

e minister kwam naar het getroffen gebied om met gedupeerden te praten en de 'ingewikkeldheid van de reparatie' te zien. Schultz bezocht de kapotte stuw in Grave, en maakte met een helikopter een rondvlucht over de Maas, om een beeld te krijgen van de schade. Verder sprak ze met ondernemers en schippers, en eindigde bij de woonboten in het Maas-Waalkanaal.

Kwetsbaar

„Het is gewoon vreselijk, want je ziet hoe kwetsbaar je bent", aldus de minister. „Het lastige is dat er niet zomaar transportalternatieven zijn voor ondernemers." Bedrijven zetten sinds de aanvaring wel vrachtwagens in om grondstoffen te vervoeren, maar wat de invloed daarvan is op het wegennet zal maandag pas echt duidelijk worden, als de kerstvakantie voorbij is. „Nu ligt het nog een beetje stil, maar na het weekend komt het allemaal weer op gang. De schippers zijn terug van vakantie en iedereen gaat weer aan de slag. Dat houden we goed in de gaten".

Kritiek

De minister kent de kritiek op het handelen van de betrokken veiligheidsregio's en Rijkswaterstaat, direct na de aanvaring. Met name aan de communicatie zou het hebben geschort, bijvoorbeeld over de sluis bij Heumen die pas uren na het incident gesloten werd. „Door de zeer dichte mist duurde het gewoon even voordat we doorhadden wat er precies aan de hand was. Zelfs als het Maas-Waalkanaal twee uur eerder gesloten had kunnen worden, geloof ik niet dat dat heel veel ellende had gescheeld."

Oplossen

Schultz is niet bezig met eventuele financiële aansprakelijkheid, als later blijkt dat Rijkswaterstaat steken heeft laten vallen. „Wij moeten niet vrezen dat de financiële bal uiteindelijk bij ons komt te liggen. We moeten gewoon de boel oplossen. Wij zijn verantwoordelijk voor een goede doorvaart. Onze prioriteit ligt nu bij het vinden van een tijdelijke oplossing voor de stuw, die ook veilig is. En dan komt pas de schuldvraag. En als die bij ons terechtkomt, dan kijken we daar dan wel weer naar."