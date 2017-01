Siem, Sam, Bram en Nine populair in Berg en Dal

BERG EN DAL - Bij de meisjes was Nine populair; bij de jongens staan de namen Siem, Sam en Bram bovenaan de lijst in de gemeente Berg en Dal.

In 2016 werden er in de gemeente in totaal 251 kinderen geboren: 130 jongens en 121 meisjes. Drie meisjes werden Nine genoemd: bij de jongens kwamen Siem, Sam en Bram ieder vier keer voor.

Groei

Op 1 januari 2016 telde de gemeente Berg en Dal 34595 inwoners: 17197 mannen en 17398 vrouwen. Op 31 december woonden er 17314 mannen en 17476 vrouwen in de gemeente (samen 34790). Het inwonertal groeide dus met 195.



Dat kwam vooral omdat er meer mensen in Groesbeek kwamen wonen dan dat er inwoners vertrokken. Er vestigden zich namelijk 1974 mensen in Groesbeek, terwijl 1588 inwoners hun heil elders zochten.

