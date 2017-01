Slachtoffer straatroof: Opeens kreeg ik een mes op mijn keel

NIJMEGEN - Twee straatroven op één avond. Marc was een van de slachtoffers. „Ik werd door jongens op een scooter van mijn e-bike getrapt.” Het 22-jarige slachtoffer bekroop al een onheilspellend gevoel, toen hij donderdagavond over het fietspad langs de A73 van Nijmegen naar Wijchen fietste.

Twee jongens op een scooter bleven achter hem 'hangen' en haalden hem maar niet in.

Bellen

Al fietsend besloot Marc zijn broer te bellen. Terwijl hij zijn broer aan de lijn had, waren de scooterrijders ongemerkt naderbij gekomen. Onder het viaduct van de A73 voelde hij opeens een harde trap in zijn rug. „Het stuur klapte dubbel en ik viel op de grond. Ik fietste op de e-bike van mijn vader. Ik fietste zo hard mogelijk, reed zo'n beetje tegen de 30 kilometer per uur."

Mes

Na zijn val stond hij zo snel mogelijk op, vertelt de boomlange Nijmeegse student rechten. Ook de scooter was onderuitgegaan. „Ik had eerst zoiets van: kom maar op. Het duurde even voordat zij overeind krabbelden. Ik wilde me verzetten, maar opeens kreeg ik een mes op mijn keel. Toen besloot ik mee te werken."

Diefstal

De jongens sisten dat hij hen niet mocht aankijken. „Ik moest al mijn waardevolle spullen afgeven. Ze pakten mijn iPhone af. Daar zat ook mijn bankpasje bij. Vervolgens gingen ze ervandoor. De ene op de scooter en de andere op de e-fiets. Heel wrang. De fiets had een hoog frame. Die gast kon niet eens zittend bij de trappers, maar moest staand trappen."

Opgevangen

Marc omschrijft hen als 'van Marokkaanse afkomst'. „Ik ben weggerend. In café Old Dutch aan de Teersdijk ben ik goed opgevangen. Daar heb ik 112 gebeld. Gelukkig had mijn broer dat ook al gedaan. Er waren snel meerdere politieauto's. Jammer genoeg zijn de daders niet gevonden.”

Fiets

Het was hen te doen om de fiets, denkt Marc. „Het was een gloednieuwe e-bike, een luxe Batavus. Matzwart. Van mijn vader. Ik hoop dat mensen de fiets ergens hebben gezien." De schrik zit er bij Marc goed in. Hij raakte lichtgewond. „Het gaat op zich goed, maar ik heb nog spierpijn en de nodige blauwe plekken. Ik merk dat ik er mentaal een klap van heb gekregen. Als ik met een auto naar huis rijd en ik zie een fietspad met daarop alleen een scooterrijder, denk ik meteen: daar zou ik nu voor geen geld willen fietsen."

Aanhouding

De student was niet het enige slachtoffer van een straatroof. Eerder die avond werd op de Graafsebrug een 15-jarige jongen uit Nijmegen met geweld beroofd. Hij moest zijn telefoon afstaan aan twee jongens op een scooter. Agenten gingen in de achtervolging, waarbij de politiewagen tegen een boom knalde. Toch kon kort daarna een verdachte worden opgepakt. De man werd ingesloten.