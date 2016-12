article

NIJMEGEN - Dominee Pauline Kool van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft tijdens de viering op kerstavond een wanhopige oproep gedaan voor sponsoring van kerkdiensten in het ziekenhuis. Nijmegen Geld van derden is nodig om de wekelijkse kerkvieringen in de grotere Buitenhof-ruimte in het ziekenhuis te kunnen laten doorgaan. De raad van bestuur vraagt vanaf 1 januari huur.

Sponsors gezocht voor kerkdiensten in Nijmeegs ziekenhuis

